L'Iran et le Vatican insistent sur la promotion de la paix et la justice dans le monde

En allusion aux relations anciennes et solides entre l'Iran et le Vatican, le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l'importance de maintenir les dialogues religieux et les consultations entre les deux parties. Il a souhaité que ces interactions conduisent à un renforcement de la compréhension mutuelle entre les adeptes des différentes religions et contribuent à promouvoir la paix et la justice dans le monde, sur la base des enseignements et principes communs des religions abrahamiques.

De son côté, l'archevêque Gallagher, tout en exprimant sa gratitude pour l'approche constructive de la République islamique d'Iran dans le maintien et l'expansion des interactions entre les deux parties, a souligné la nécessité d'un engagement collectif pour préserver la paix et étendre la justice dans le monde.