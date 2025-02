Un sondage international, récemment réalisé en collaboration avec le groupe médiatique et l’Université Renmin de Chine, révèle que de nombreuses personnes dans le monde sont désabusées par l’indifférence persistante des États-Unis à l'égard des droits de l'homme.

Avec l'arrivée du nouveau président américain, une nouvelle phase du slogan « L'Amérique d'abord » a débuté. Cette fois, les États-Unis, en tant que l'un des plus grands violeurs systématiques des droits de l'homme, ont décidé de quitter le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et de traiter les droits humains internationaux comme un simple outil pour leur « hégémonie et domination ».

Dans ce sondage international, récemment mené concernant cette nouvelle décision des États-Unis, 7 671 personnes originaires de 38 pays ont participé.

Selon ce rapport, le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations unies a incité la communauté internationale à revoir leur bilan en matière de droits de l'homme. Parmi les sondés, 86,8 % estiment que la société américaine fait face à un problème très grave en ce qui concerne les violences armées. 73 % pensent également que les États-Unis ont un problème majeur en matière d'abus de drogues.

D’après ce sondage, 61,9 % des personnes interrogées considèrent que les politiques migratoires des États-Unis ont échoué à protéger les droits et les intérêts des migrants. 72,3 % des personnes interrogées jugent la discrimination raciale systématique comme un problème majeur dans le pays. De plus, 84,9 % des sondés estiment que les États-Unis sont incapables de contrôler efficacement la violence policière liée au racisme.