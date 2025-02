Les Iraniens célèbrent le 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique plus magnifiquement que jamais

La Rue de la Révolution s'est remplie de gens dès les premières heures du matin, se rassemblant une fois de plus à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique pour faire entendre leur voix au monde et dire que « nous soutenons l’Ordre de la RII et cette Révolution, et chaque année, ils ont une présence encore plus passionnée dans la Marche, manière de protéger leur Révolution.

Aujourd'hui, comme les années précédentes, tout le monde est venu, des hommes qui ont marché avec leurs familles et leurs jeunes enfants en cette froide journée d'hiver jursqu’aux personnes âgées qui se sont tenues fermement et résolument aux côtés de cette Révolution depuis son début et continuent de montrer leur présence pour enregistrer une autre feuille d'or.

La marche marquant l'anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique a commencé avec une participation importante de la population de Téhéran, qui atteindra finalement la place Azadi de la capitale en empruntant 13 itinéraires prévues dans la capitale.

Parallèlement d’autres villes iraniennes ont organisé leur grande marche avec les différents événements et célébrations commémoratifs qui ont eu lieu depuis les dix derniers jours jusqu’à ce lundi 10 février, manifestation de ferveur et de zèle patriotiques, mettant en évidence l'allégeance profonde du peuple iranien aux valeurs et aux principes qui ont façonné la République islamique après la victoire de la Révolution.