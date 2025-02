Araghchi lors d'une conversation avec Guterres : La communauté internationale doit empêcher la normalisation des violations de la loi par Israël

Seyyed Abbas Araghchi, dans le cadre de ses consultations sur les développements régionaux, notamment sur la question de Gaza, a discuté par téléphone ce lundi midi 10 février avec António Guterres, secrétaire général des Nations Unies.

Lors de cet échange, il a condamné le plan américano-sioniste de déplacement forcé des habitants de Gaza et leur exil dans d'autres pays, et a souligné la nécessité pour l'ONU, en particulier le Conseil de sécurité, de prendre une position « ferme et claire » contre ce complot dangereux, qui menace la paix et la sécurité internationales.

Il a insisté : « La proposition de déplacement forcé des Palestiniens viole tous les principes et normes du droit international et de la Charte des Nations Unies, et constitue en réalité l'achèvement du projet du régime israélien pour le génocide et l'éradication de la Palestine. »

Le ministre des Affaires étrangères de la RII, faisant référence à ses consultations intenses avec les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques, a affirmé que la condamnation catégorique du plan de déplacement des habitants de Gaza par les pays musulmans montre l'inquiétude croissante des pays de la région face à la poursuite des violations flagrantes des droits du peuple palestinien et à la continuité de génocide dont il est victime sous une autre forme.

Araghchi a décrit la récente déclaration du Premier ministre du régime sioniste, concernant le transfert des Palestiniens en Arabie saoudite, comme un exemple clair de l'approche insolente et effrontée de ce régime. Il a condamné cette position et a souligné que la communauté internationale doit empêcher la normalisation des violations de la loi et des crimes du régime occupant.

António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a pour sa part exprimé l'opposition claire des Nations Unies à tout plan prévoyant le déplacement forcé des Palestiniens de leur territoire. Il a insisté sur la nécessité de respecter les droits légitimes du peuple palestinien et a déclaré que tout déplacement forcé des habitants de Gaza était totalement inacceptable.

Il a ajouté que la priorité actuelle était d'accélérer l'envoi d'aides humanitaires au peuple de Gaza et de contribuer à la reconstruction de Gaza, et a affirmé qu'il ne ménagerait aucun effort à cet égard.