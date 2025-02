Exploit des taekwondoïstes iraniennes : 11 médailles remportées à Fujairah 2025

Lors des compétitions internationales de taekwondo aux Émirats, aujourd'hui (lundi), 161 taekwondoïstes féminines ont affronté leurs adversaires. L'équipe nationale iranienne a réussi à décrocher 11 médailles, dont 4 en or grâce à Mahla Momenzadeh, Melika Mirhessini, Nastaran Valizadeh et Hasti Valinejad, 4 en bronze grâce à Saeideh Nasiri, Saghir Moradi, Sougand Shiri et Mobina Nemat Zadeh, ainsi que 3 autres médailles de bronze attribuées à Zahra Pourasmail, Sougal Shiri et Tina Madanlou.