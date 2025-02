Araghchi : Nous ne permettrons à personne d’imposer sa volonté à la nation iranienne

Seyyed Abbas Araghchi, s’exprimant lors du rassemblement de la marche de 22 Bahman à Hamedan ce lundi 10 février à l’ouest de l’Iran, a ajouté : « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un président des États-Unis qui a adopté une politique de pression maximale contre la nation iranienne. Tout en signant un document de pression contre l'Iran et en émettant des ordres à cet effet, il parle en même temps de négociations pour duper l’opinion publique. Ce qu'ils entendent par négociation, c'est une négociation de soumission, mais la nation iranienne ne se soumettra jamais. »

Posant la question de savoir pourquoi il faudrait négocier sous pression, il a déclaré : « Quelle logique, quel être humain libre accepterait de négocier dans de telles conditions de pression ? »

Araghchi a également ajouté : « Pourquoi devrions-nous faire à nouveau confiance aux États-Unis ? Qu'ont-ils fait pour que l'Iran revienne à la table des négociations, à part intensifier les menaces et les pressions ? Aucun pays n'accepte de négocier dans ces conditions. Les États-Unis ont une longue histoire de promesses non tenues, en particulier dans le cadre de l'accord nucléaire, que nous avons tous pu constater. »

Il a continué : « L'Iran est déjà entré en négociations de bonne foi et a rempli ses engagements, mais quel en a été le résultat ? Eux n'ont pas respecté leurs engagements et sont sortis de l'accord. »

« Sur la base de la logique et de l'avis d'experts, nous ne cherchons pas à négocier, et ce n'est pas par entêtement, mais parce qu'aucun pays ne négocie sous menace, sanctions et pression, à moins qu'il ne veuille se soumettre. »

Le plus haut diplomate iranien a poursuivi : « Il y a 46 ans, la Révolution du peuple iranien contre un régime tyrannique, corrompu et dépendant des étrangers a triomphé. Le slogan principal du peuple iranien à l'époque de la Révolution était "Indépendance, liberté, République islamique". »

Et d’ajouter : « Pourquoi le peuple insistait-il sur l'indépendance ? Parce que notre pays était dépendant de l'Occident et subordonné aux étrangers, en particulier aux États-Unis. Les gens ne ressentaient pas une véritable indépendance. »

« Comme l'a dit le Leader, la nation iranienne a le courage de se dresser contre l'Arrogance mondiale. Grâce à cette nation et sous la direction avisée et clairvoyante du Guide suprême de la RII, nous nous opposons à l'Arrogance mondiale et ne permettrons à personne, d'imposer sa volonté à la nation iranienne par les menaces et les sanctions. »

Dans une autre partie de son discours, le ministre des Affaires étrangères a évoqué la victoire du peuple résistant de Gaza contre les sionistes, déclarant : « Ces jours-ci, nous célébrons à la fois l’avènement de la Révolution islamique en Iran et la victoire du peuple palestinien à Gaza. Le peuple palestinien a résisté face aux plus grands crimes, aux bombardements massifs, à ce qu'on appelle un génocide. »

Araghchi a souligné : « Certes, le peuple de Gaza a payé un lourd tribut, mais il n'a jamais abandonné son territoire, son indépendance et sa dignité. »

« Aujourd'hui, des propos chocs sont tenus, comme la relocalisation du peuple de Gaza, alors que cela va à l'encontre de tous les principes du droit international et des lois internationales, ainsi que de l'humanité. Comment peut-on déloger un peuple de sa propre terre ? Ce peuple, qui n'a pas abandonné son pays même sous la guerre, devrait-il être déplacé par des moyens politiques ?», s’étonne le chef de la diplomatie iranienne.