L'Iran soutient l'essor de la coopération en mer Caspienne pour des bénéfices mutuels

Lors d'un entretien téléphonique lundi avec son homologue turkmène, Gurbanguly Berdymukhamedov, le président iranien, Massoud Pezeshkian a salué l'initiative de ce dernier de proposer que l'année 2025 soit dédiée à la « Paix et à la Confiance », souhaitant que la paix, l'amitié et la tranquillité prévalent dans la région et dans le monde entier.

« La République islamique d'Iran espère rétablir la paix et l'amitié dans la région et dans le monde entier, et accueille favorablement la coopération avec le Turkménistan et d'autres pays dans ce domaine », a-t-il souhaité.

Le président iranien a également remercié le président turkmène pour l'invitation à participer au sommet « Paix et Confiance » qui se tiendra dans ce pays avant de préciser : « L'Iran et le Turkménistan partagent un riche héritage culturel commun et la République islamique souhaite renforcer la coopération culturelle entre les deux pays ».

Pezeshkian a souligné l'importance de la coopération entre les pays riverains de la mer Caspienne et a précisé que l'Iran soutient l'élargissement de cette coopération pour garantir des avantages mutuels et préserver l'environnement de la région.

Lors de cette conversation téléphonique, le président du Turkménistan Gurbanguly Berdymukhamedov a également présenté ses félicitations à son homologue iranien à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et souhaité succès au gouvernement et au peuple iraniens. Il a invité le président iranien à participer au sommet « Paix et Confiance » qui sera organisé au Turkménistan, exprimant le souhait que les deux pays collaborent pour élargir et approfondir la paix et l'amitié dans la région et dans le monde.

Le président turkmène a également appelé à l'expansion des coopérations bilatérales dans les domaines du transport, de l'énergie et du swap gazier, soulignant que la création régulière et continue d'une commission mixte de coopération économique entre les deux pays jouerait un rôle essentiel dans le renforcement des relations économiques bilatérales. « Le Turkménistan souhaite développer davantage la coopération économique avec l'Iran ».

Faisant référence à l'affinité culturelle commune entre les deux pays, Berdymukhamedov a exprimé le souhait d'élargir la coopération culturelle et artistique entre les peuples iranien et turkmène.