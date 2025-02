Le vice-président du bureau politique du Hamas : La Révolution islamique d'Iran a changé le cours de l'histoire

Khalil Al-Hayya, s'exprimant ce lundi 22 Bahman 1403 (10 février 2025) devant une foule immense participant à marche du 46ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique sur la place Azadi (Liberté) à Téhéran, a souligné que « le soutien de l'Axe de la Résistance à la bataille du Déluge d'Al-Aqsa à Gaza et en Palestine a rendu possible cette victoire ». Il a également affirmé que l'Iran, en réponse à l'agression des occupants israéliens, a mené avec succès les opérations « Promesse Véridique 1 et 2 ».

Il a ajouté que cela prouve bien l'agressivité constante de l’Occupation d'Israël. « Aujourd'hui, le moment est venu de mettre fin à cette agression continue, à l'arrogance d'Israël, des Américains et des Occidentaux sionistes et sionisés, et de rejeter leur soutien à la tyrannie israélienne. »

Al-Hayya a affirmé que « l'aube d'une nouvelle vision vers la ville sainte de Qods occupée et la liberté de la Palestine a commencé, et que le Déluge d'Al-Aqsa n'était que la première étape vers la fin de l'Occupation israélienne et la victoire du peuple palestinien. »

Il a poursuivi : « Le Déluge d'Al-Aqsa a balayé toutes les illusions, toutes les idées fausses qui assourdissaient le monde. »

Le vice-président du bureau politique du Hamas a précisé que « le Déluge d'Al-Aqsa a éliminé la peur. On nous disait souvent que le sang ne pouvait pas triompher sur l'épée, et nous avons vu que la parole de Dieu s'est réalisée, selon laquelle un petit groupe, grâce à la permission et l'aide de Dieu, peut vaincre un groupe beaucoup plus grand. »

En félicitant le 46ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran, Al-Hayya a déclaré : « La Révolution islamique d'Iran a changé le cours de l'histoire et a embrassé la cause palestinienne, défendant les droits de la Palestine et la résistance palestinienne. Tout au long des décennies qui se sont écoulées depuis cette Révolution, l'Iran est toujours resté fidèle à cette cause et le restera. »

Il a conclu en affirmant : « Nous sommes convaincus que l'Iran restera toujours le soutien de la Palestine, de nos droits et de notre résistance, jusqu'à ce que nous puissions célébrer ensemble la victoire à Al-Quds (Jérusalem) dans un avenir proche. »