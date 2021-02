Les oiseaux migrateurs dans la zone humide Hour-al-Azim (sud-ouest d'Iran)

IRNA (Ahvaz) - Le 2 février a été nommé la Journée mondiale des zones humides. La province de Khuzestan, au sud-ouest d'Iran, abrite les vastes zones humides internationales. Chaque année en hiver, les oiseaux migrateurs viennent à la province de Khuzestan. Cette année, plus de 100 000 oiseaux ont été dénombré dans la zone humide de Hour-al-Azim. Cette zone humide, avec 61 espèces d'oiseaux, possède la plus grande variété d'espèces d'oiseaux. La zone humide Hour-al-Azim est située à l'ouest de la province du Khuzestan à l'extrémité du fleuve Karkheh et dans la zone frontalière de la plaine d'Azadegan. Cette zone humide est située au sud-ouest de la ville iranienne de Hoveyzeh. La zone humide Hour-al-Azim se trouve dans la région frontalière Iran-Irak. Photos: Ali Moaref