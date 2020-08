L'Iran, l'ONU et l'UE lancent un projet commun pour la relance de la zone humide internationale de Hamoun

S'exprimant lors d'une réunion en ligne, le chef adjoint du Département de l'environnement pour les affaires maritimes et des zones humides, Ahmad Lahijanzadeh, a déclaré que le projet international de renaissance de la zone humide de Hamoun était considéré comme une opportunité précieuse pour le pays et en particulier pour la province de Sistan et Baloutchistan.

Il a ajouté que le projet permettra à la fois de relancer l'un des plus grands écosystèmes de zones humides du pays, de promouvoir l'économie des populations locales et de réduire les effets des poussières à proximité de la zone humide.

Hamoun est l'une des zones humides qui est sous l'influence du changement climatique et la question a affecté les problèmes environnementaux, les opportunités d'emploi des personnes, en particulier les femmes et les jeunes.

Parallèlement, le fonctionnaire de l'UE responsable de la direction générale de la coopération internationale et du développement (DEVCO) a déclaré que l'Iran et l'Union européenne avaient des intérêts communs et avaient développé une coopération au cours des dernières années.

Il a décrit l'inauguration du projet de renaissance de Hamoun comme un autre exemple de coopération entre l'Iran et l'UE.

Dans l'intervalle, le représentant résident du PNUD en République islamique d'Iran, Claudio Providas, a déclaré que le Sistan et Baloutchistan sont sous l'influence du changement climatique, des catastrophes naturelles et des facteurs humanitaires.

Il a remercié l'UE pour le budget alloué à ce projet et a promis de poursuivre la coopération en vue d'atteindre des résultats tangibles.

