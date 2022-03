Le deuxième jour de la visite du président Raïssi au Qatar (Photos)

Doha (IRNA) - Le président l'ayatollah Ebrahim Raïssi a participé mardi, au cours de la deuxième journée de sa visite au Qatar, à la sixième réunion du GECF (Forum des pays exportateurs de gaz), consacrée à la "sécurité énergétique dans le monde". Conformément aux plans d'aujourd'hui, en marge de cette réunion, le président l'ayatollah Ebrahim Raïssi a rencontré le président algérien, le président mozambicain et le président équato-guinéen. Lors de la dernière visite au Qatar, le président a assisté à une réunion spécialisée avec des hommes d'affaires et des militants économiques qataris et iraniens.