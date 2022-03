La Diaspora est le capital de l'Iran islamique (Raïssi)

Selon un rapport de l'IRNA depuis le Centre d'information présidentiel mardi matin, 22 février, Ebrahim Raissi, lors d'une rencontre avec des Iraniens vivant au Qatar lundi soir, a déclaré que les relations entre les peuples de la région sont enracinées dans leurs croyances et leurs affinités culturelles et religieuses avant d’ajouter : « La civilisation qui a émergé au nom de la religion dans cette région est une grande richesse qu'il faut toujours agir pour la renforcer et ne pas permettre qu'elle soit visée et ignorée à l'ère de la communication numérique. »

Soulignant que « cette culture noble » doit être transmise aux générations futures, le Président a déclaré : « La noble culture irano-islamique et ce qui appartient aux peuples de la région nous ont réunis ici au-delà des frontières géographiques. »

Bien qu'en tant que gouvernement, nous sommes engagés à protéger cette culture, mais le gouvernement ou les conseillers culturels seuls ne peuvent pas protéger cette culture. Il revient donc à toutes les institutions, y compris les écoles iraniennes à l'étranger et à toute la diaspora iranienne de s'en sentir responsables.

Ebrahim Raïsi déclarant que les Iraniens à l'étranger ont les mêmes droits que les Iraniens à l'intérieur du pays et que le gouvernement a des devoirs et des responsabilités envers eux, a déclaré : « Tous les Iraniens à l'étranger devraient essayer de maintenir leur relation avec la culture de la patrie. A cet effet l’appareil administratif du pays est également tenu de faciliter cette relation.

Soulignant que les Iraniens à l'étranger considèrent l'Iran islamique comme le meilleur endroit pour l'investissement et l'activité économique, le Président a indiqué : « La présence, l'activité économique et l'investissement des Iraniens résidents à l'étranger à l'intérieur des frontières iraniennes devraient être facilités plus qu'auparavant. »

« Bien sûr, de bonnes mesures ont été prises à cet égard, et la suppression des obstacles à la délivrance de licences commerciales en est l'une des précieuses », a encore déclaré le Président.

