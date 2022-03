Le sixième Forum des pays exportateurs de gaz s’ouvre officiellement à Doha en présence du Président Raïssi

Selon l’IRNA, le Forum a réuni les Présidents, les Premiers ministres et les Ministres de l'énergie de divers pays exportateurs du gaz dont l'Iran, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, le Venezuela, Trinité-et-Tobago, et des membres observateurs dont l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Norvège, le Pérou et les Émirats arabes unis. Ebrahim Raïssi y prend également la parole.

Les États membres représentent ensemble 45 % du commerce mondial du gaz et 65 % des réserves mondiales prouvées de gaz.

