La prière collective de l’Aid el-Fitr à l’Imamzadeh Saleh de Téhéran

Téhéran - IRNA - La glorieuse prière de l'Aïd (fête) el-Fitr marquant la fin officielle du mois de jeûne du Ramadan a été accomplie ce mardi matin (3 mai 2022) dans l'Imamzadeh Saleh (P) avec la présence enthousiaste du peuple. Un peu à l'écart du bazar de Tajrish au nord de Téhéran vous trouverez cette magnifique mosquée qui est un haut lieu de pèlerinage et de quiétude de la capitale où tout appelle à l’apaisement. L'Imam Zadeh Saleh est le fils du 7e Imam des musulmans chiites Mussa al-Kazim (P) et le frère du très vénéré Imam Reza (P), le 8e des Douze Imams du chiisme duodécimain. Le mausolée est un lieu touristique important et populaire de la capitale. (Photo : Ahmad Moini Jam)