Aïd el-Fitr : l’émir du Qatar et le sultan d’Oman félicitent le président Raïssi

Selon l'IRNA, le président Ebrahim Raïssi, lors d'une conversation téléphonique avec "Haytham bin Tariq Al-Saeed", le sultan d'Oman, lui a souhaité santé et bien-être pour le peuple et le sultanat d'Oman, et l'a félicité et le peuple de ce pays à l'arrivée de l'Aïd el-Fitr.

Haitham bin Tariq Al-Saeed, le sultan d'Oman, a également invité l'ayatollah Raïssi à se rendre à Oman.

L'émir du Qatar a également félicité le président et le peuple iranien à l'occasion de l'arrivée de l'Aïd el-Fitr lors d'un appel téléphonique.

L'ayatollah Ebrahim Raïssi a également félicité l'émir du Qatar et le peuple du Qatar à l'occasion de l'Aïd el-Fitr lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Le président a déclaré que la paix et la sécurité régneraient dans tout le monde islamique.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a également souhaité bonne prospérité à la nation iranienne et à tous les musulmans du monde.