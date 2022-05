Raïssi félicite les dirigeants et les peuples des pays islamiques à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr

Dans ses messages de félicitations, Raïssi considérait que l'Aïd al-Fitr est un jour où l'homme revient à sa nature divine et les bienfaisants sont récompensés pour leur obéissance et leur adoration à la fin du mois de Ramadan ; Dans l'attente des bénédictions de Dieu Tout-Puissant en ce mois sacré pour les musulmans avec beaucoup de bonheur et de récompense.

Le Président iranien a également exprimé son espoir, en cette heureuse occasion, de renforcer les liens de fraternité et d'unité entre l'origine de la nation islamique, d'une manière qui conduirait à la réalisation des hautes valeurs islamiques, à la fin des conflits et à conflits, l'établissement de la paix et la réduction de la domination des oppresseurs à travers le monde.

