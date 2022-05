Le président du Parlement iranien félicite ses homologues pour l'Aïd al-Fitr

Dans des messages de félicitations adressés lundi aux présidents des parlements des pays islamiques, Mohammad Bagher Ghalibaf a écrit : «Acceptez mes félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses à l'occasion propice de l'Aïd al-Fitr, la fête de la miséricorde et du pardon».

«Je crois que, dans la situation actuelle, s'appuyer sur les enseignements sublimes du Saint Coran et renforcer l'unité et l'amitié assurera la prospérité et le bien-être de la Oummah islamique», a-t-il ajouté.

Grâce à la vigilance et aux sages conseils des dirigeants des pays islamiques, j'espère que nous assisterons au renforcement de la fraternité, à l'établissement de la paix et de la stabilité et à la promotion du niveau de coopération totale entre les pays islamiques, a noté Ghalibaf dans ses messages.

