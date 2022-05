Fin du Ramadan : le Chef de la diplomatie iranienne félicite ses homologues musulmans à l’occasion de la fête de Fitr

Selon l’IRNA le Chef de la diplomatie iranienne a envoyé des messages de félicitations séparés à ses homologues des pays islamiques pour féliciter l'arrivée de l'Aïd el-Fitr.

Amir Abdollahian a espéré que les célébrations glorieuses de cette fin du mois sacré du jeûne sera synonyme de renforcement des liens d'amitié, de fraternité et d'unité des musulmans pour réaliser les idéaux de l’Islam noble. « Sans aucun doute, la coopération des dirigeants des pays islamiques a également un rôle efficace dans le renforcement de la solidarité des musulmans et le développement des sociétés islamiques. »

Hossein Amir Abdollahian a adressé en cette occasion à toutes les nations musulmanes ses vœux les plus sincères, tout en implorant Allah de leur gratifier de santé et de paix et que cette occasion soit porteuse de bonheur et de prospérité pour elles.

Des milliers de Palestiniens ont marqué ce lundi, l'Aïd par des prières collectives à la mosquée al-Aqsa, après des semaines de répression sanglante par l'armée israélienne à al-Qods. L'occasion a également été marquée par des prières communes ailleurs notamment en Turquie, au Yémen, dans les pays de l’Afrique du Nord et dans la plupart des pays arabes du golfe Persique.

Les musulmans suivent un calendrier lunaire et la différence d'observation de la lune peut amener les communautés à marquer l'occasion à des jours différents. Lundi, des dizaines de milliers de fidèles se sont également rassemblés pour des prières collectives dans la capitale indonésienne, Jakarta, après l'ouverture de la principale mosquée de la ville au rituel pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Plusieurs pays, dont l'Afghanistan et le Mali, ont marqué l'Aïd dimanche. Les musulmans de la France célèbrent ce lundi la fête.

Les musulmans d'autres pays islamiques, dont l'Iran et l'Irak, seront demain mardi au rendez-vous avec la joie pour célébrer l'occasion.

