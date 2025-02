Iran : hommage aux martyrs des religions monothéistes

La 19ᵉ cérémonie nationale de parfumage et de fleurissement des tombes des martyrs des religions monothéistes, baptisée « Fête des Tulipes », s’est tenue ce jeudi 6 février 2025 (18 Bahman 1403) au cimetière juif de Téhéran. En présence de responsables officiels, de chefs religieux et des familles des martyrs, cet événement a rendu hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, l’Iran, incarnant l’unité et le respect entre les confessions. (Photo : Zhenia Abedian)