La diplomatie de défense militaire, une stratégie de l’Iran qui se poursuit

La visite du major-général Mohammad Baqeri à Pékin à la suite de multiples rencontres officielles entre les hauts responsables militaires iraniens et chinois témoigne de la volonté des deux pays de renforcer la coopération militaire et de défense dans le cadre d'excelentes relations entretenues de longue date entre les deux parties.

Le major général Baqri doit rencontrer des représentants de la défense et de l'armée chinois et discuter avec des dernières évolutions régionales et internationales, ainsi que des relations et de la coopération bilatérales.

L’Iran et la Chine ont toujours cherché à promouvoir des relations bilatérales dans divers domaines de manière rationnelle et légitime, et même les sanctions unilatérales et cruelles imposées par les États-Unis à l’encontre de la République islamique d’Iran n’étaient jamais un obstacle à l’extension de la coopération en matière de défense militaire entre les deux pays.

L'une des évolutions contemporaines phares réalisée dans la coopération bilatérale sino-iranienne était la signature en 2016 d'un mémorandum de défense militaire à Téhéran qualifiée d’ « importante » et de « facteur de consolidation » dans les relations bilatérales, par le lieutenant général Chang Wanquan, Secrétaire chinois à la Défense.

La formation de la Commission militaire mixte Iran-Chine est à l'ordre du jour de la visite du général major Baqeri à Pékin. Pour les autorités des deux pays une coopération bilatérale permettra de consolider une paix et une sécurité durables dans la région.

Le déplacement du général Baqeri à Pékin dans le contexte actuel de la région et du monde transmet un message clair à la communauté internationale et souligne que les deux pays entretiennent des relations profondes et complètes fondées sur la confiance mutuelle et la compréhension des intérêts nationaux. Cette visite manifeste le soutien mutuel que se donnent l’Iran et la Chine et cela sur divers plans.

Au menu de cette visite : Rencontre et discussions avec des autorités stratégiques chinoises, des visites sur les centres industriels et scientifiques et des conférences devant l'élite scientifique et militaire à l'Université de la Défense nationale chinoise.

De même, comme prévu, des exercices conjoints tripartites Chine-Iran-Russie, devraient se tenir dans un proche avenir dans le nord de l'océan Indien.

La visite du major-général Baqeri devrait marquer une étape importante dans les relations militaires et stratégiques des deux pays et renforcer les perspectives de relations bilatérales dans divers domaines de la défense et de la sécurité.

En tant qu’un stratège de poids le général Baqeri attache une place particulière au rôle de la politique étrangère dans les relations irano-chinoises.

Pour lui la République populaire de Chine peut jouer un rôle important dans divers domaines régionaux et internationaux.

