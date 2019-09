L'Iran et la Chine vers un développement considérable des liens

Le général Mohammad Hossein Bagheri a fait ces commentaires lors d'une visite en Chine jeudi alors qu'il s'adressait à des journalistes après s'être entretenu avec des responsables militaires chinois.

Le chef de l'armée iranienne a déclaré que lors de la réunion avec les plus hauts responsables de l'armée chinoise, les deux parties ont discuté de questions importantes, ajoutant que l’un des sujets abordés concernait les moyens d’organiser une commission technique et industrielle mixte Iran-Chine.

Il a déclaré que la commission, qui se tiendra prochainement à Pékin avec la participation de représentants des deux pays, discutera de diverses questions dans différents domaines de la recherche, de la production et du travail en commun sur différents produits.

Il a également évoqué une autre question qui sera discutée par la commission militaire mixte des deux pays, indiquant que la commission, à laquelle participeront prochainement des représentants des deux pays à Téhéran, abordera de nombreuses questions telles que les questions d'éducation et de formation, de nouveaux échanges d'enseignants et d'étudiants et la participation d'une flotte chinoise à la mission conjointe exercices navals trilatéraux iraniens, chinois et russes dans la mer d’Oman.

Au cours de sa visite, a ajouté le général Bagheri, il était prévu que les forces militaires iraniennes aient partagé avec les étudiants chinois des batailles maritimes pour la défense du golfe Persique et de la mer d'Oman ou la lutte contre les terroristes en Syrie et en Irak.

En ce qui concerne sa visite à l’Université de Défense Nationale de la Chine à Pékin,

Il a déclaré que les stratégies et les positions de la République islamique d'Iran concernant la sécurité dans diverses régions et les questions de défense stratégique avaient été expliquées aux étudiants de l'université et qu'il avait été décidé que les deux parties coopéreraient au transfert d'expérience et aux échanges d'étudiants et de professeurs d'université.

À la fin, le chef de l'armée iranienne a évoqué sa visite à Shanghai pour visiter une base navale et le quartier général chargé de la sécurité de la mer du Sud, affirmant que l'objectif de cette visite était de développer la coopération militaire et la paix et la stabilité dans la région.

