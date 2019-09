Marcher sur les nuages … une expérience à vivre au nord-est de l'Iran

L'endroit est l'une des attractions naturelles les plus populaires pour les loisirs et les vacances des touristes intéressés à se rapprocher de la nature.

Imaginez une forêt où les nuages bougent librement. Une vaste forêt sous les nuages.

La zone est adjacente à deux zones de basse pression (plaine de Gorgan) et de haute pression (zone de nuages), ce qui facilite le déplacement des nuages. Nous parlons de la forêt de nuages à Shahroud, l’un des paysages forestiers les plus beaux et les plus charmants au monde, qui vous laissera sans aucun doute un souvenir agréable et inoubliable.

Cette forêt de 35 000 acres fait partie des anciennes forêts hyrcaniennes. La haute altitude de la forêt, les basses températures durant la saison chaude, des sources abondantes et un couvert forestier divers sont les caractéristiques de cette forêt.

Les forêts hyrcaniennes, qui tirent leur nom de l'Hyrcanie, une contrée de l'ancienne Perse, forment un massif forestier unique qui s'étend sur 850 km, le long du littoral méridional de la mer Caspienne. La biodiversité floristique y est remarquable. 44% des plantes vasculaires (dotées de vaisseaux servant à la circulation de la sève, ndlr) connues en Iran se trouvent dans la région hyrcanienne qui ne couvre que 7% du pays. A ce jour, 180 espèces d'oiseaux typiques des forêts tempérées de feuillus et 58 espèces de mammifères y ont été recensées, dont la panthère de Perse, précise le communiqué. La panthère de Perse est une «espèce emblématique »de l'Iran en danger d'extinction.

La forêt d’Abr est à 45 km au nord de la ville de Shahroud et sur le chemin de Shahroud à Azadshahr, à 12 km au nord du «village d’Abr». Shahroud est l'une des villes de la province de Semnan, située à 183 km de Semnan. Ces forêts atteignent finalement Azadshahr dans la province du Golestan, une ville située à environ 74 kilomètres de Gorgan, le centre de la province. Si vous voulez aller à Bastam, la forêt est à seulement 44 km.

La «forêt d'Abr» est spectaculaire à tout moment de l'année et jouit d'une variété et d'une beauté merveilleuses. Mais le meilleur moment pour visiter la région est la première quinzaine de mars jusqu'à la fin octobre.

Si vous avez l’intention de visiter cette forêt à cette période de l’année, nous vous suggérons de faire des excursions d’une journée, de deux ou quatre jours qui vous mèneront dans la forêt de nuages.

