Sanctions et extraterrtoiorailité : les entreprises françaises mises à mal par la perte du marché iranien

« Face à cette situation, nous avons l'intention de poursuivre nos efforts pour lever toutes les sanctions contre l'Iran. Cela est aussi bien dans l'intérêt des entreprises françaises qu’iraniennes », a déclaré le Chef de la mission diplomatique française en poste à Téhéran, Philippe Thiébaud, dans un entretien avec le correspondant d'IRNA, depuis la ville d’Ispahan.

Interrogé par le journaliste de l’IRNA sur le retrait imposé par les sanctions des investisseurs français de l’Iran et la suspension des accords conclus entre Téhéran et Paris pour développer l’aéroport international d’Ispahan (également celui de Machhad), le diplomate a déclaré: « Nous travaillons à résoudre ce problème et à lever les sanctions depuis plusieurs mois. »

« Nous essayons de faire en sorte que l’Iran tire parti des intérêts prévus dans le Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) et bénéficie des avantages économiques escomptés », a-t-il insisté.

« Nous essayons de faire en sorte que l'Iran tire parti des intérêts prévus dans le Plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) et bénéficie des avantages économiques escomptés », a-t-il insisté. Un accord poursuit Philippe Thiébaud entre l'Iran et ses partenaires nucléaires à savoir la France, l'Europe, la Russie et la Chine.

S’agissant de la situation de la sécurité en Iran il a indiqué: «Je me suis déplacé dans plusieurs villes iraniennes au cours des derniers mois. Il n’y a eu aucun problème de sécurité et je ne crains rien ».

