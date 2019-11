Roller inline hockey: ancienne capitaine de l’équipe de France Seniors Dames à Téhéran

« Une clinique de hockey inline spécialisée, axée sur les systèmes de jeu, sous la supervision de l'ancienne capitaine de l'équipe nationale française Marina Fagoaga, est en cours et il est certain que les cours de formation peuvent grandement aider les joueuses iraniennes dans leur développement technique et éducatif », a déclaré Maryam Vafa Khah à l’occasion d’une interview avec la correspondante de l'IRNA.

« La fédération de hockey est composée de 10 associations et nous organisons régulièrement des réunions dans la section des femmes pour trouver des moyens de promouvoir nos objectifs liés à cette branche sportive », a-t-elle déclaré.

La vice-présidente de la Fédération de patinage féminin a déclaré que les femmes iraniennes sont plus intéressées par ce domaine que les hommes.

Elle n’a pas manqué à cette occasion de remercier les efforts productifs du Chef de la fédération Bahman Mohammad Rezaï.

« Les Championnats asiatiques de patinage auront lieu l'année prochaine et notre objectif est d'avoir une forte présence dans la section féminine », a-t-elle espéré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**