Une élève du Khuzestan brille au Festival international du film Roshd

Le Festival international du film de Roshd est le festival du film le plus ancien en Iran. Il est centré sur les films éducatifs et pédagogiques et est organisé chaque année par le Supplying Educational Media Center (Centre de médias éducatifs) , une branche du ministère de l'Éducation de la République islamique d'Iran.

Le festival cherche à identifier et à sélectionner les meilleurs films éducatifs et pédagogiques afin de les familiariser avec les systèmes éducatifs.



Le Festival international du film de Roshd a été créé pour la première fois en 1963 par le Bureau des activités audiovisuelles du Ministère de l’éducation iranien.

À partir du 20e festival, le nom officiel du festival est devenu son nom actuel, c.-à-d. "Festival international du film éducatif de Roshd". Pour la première fois en 1993, le Festival international du film de Roshd a été organisé simultanément à Téhéran et à Bandar Abbas, au centre de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran. De 1993 à 2001, le festival a été organisé chaque année, simultanément à Téhéran et dans d'autres provinces d'Iran. Depuis 2001, Téhéran est le seul hôte du Festival international du film de Roshd et les festivals provinciaux du film de Roshd ont été organisés périodiquement mais pas simultanément dans d'autres provinces.

Les principaux objectifs du Festival international du film de Roshd sont les suivants: Identifier, sélectionner et présenter les meilleurs films éducatifs et pédagogiques afin d'encourager les cinéastes iraniens et étrangers actifs dans le domaine des films éducatifs et de promouvoir les interactions artistiques et culturelles entre les artistes. Deuxièmement, en suscitant une intercommunication entre les réalisateurs de films éducatifs, le Festival du film de Roshd cherche à améliorer la qualité et la quantité de films éducatifs produits dans la République islamique d’Iran.





