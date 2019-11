Léopard iranien, beau, fier, puissant et surtout unique comme un mythe

Le léopard est le plus grand chat du monde, vivant dans les hautes montagnes hors de portée. Le fait qu’il occupe les zones reculées et accidentées des hautes montagnes inaccessibles, a amené l’homme de le considérer comme un chasseur furtif et noble.

La Panthère de Perse est l'une des sous-espèces de léopards originaire de l'Asie occidentale. C'est l'une des plus grosses sous-espèces de léopard avec une taille proche de celle de la sous-espèce africaine.

Ce bel animal vit dans la plupart des régions d'Iran.



Plus de 30% de la population des léopards en Iran se situe au nord-est du pays. Les provinces du Khorasan Razavi et du Nord, du Golestan, du Mazandaran, du Semnan et du Sistan et Baloutchistan, ainsi que de nombreuses autres provinces, font également partie de son habitat.

La province Fars dont le centre-ville est Chiraz, est la province la plus peuplée de la moitié sud de l’Iran. Pour mieux protéger cet animal emblématique de l’Iran, des informations plus détaillées sur le statut et les lieux où ils sont répandus s ont été collectées ces dernières années dans la vaste province du Sistan et du Baloutchistan, au sud-est. Selon les données au moins cinq régions de la province sont des habitats de léopard iranien.

Toujours en termes d’habitat, le nord-est de l’Iran, plus précisément sa province de l’Azerbaïdjan de l’Est est plus que d’autres régions, peuplée par ce rare félin au monde.

Au centre du pays, la ville de Bafq du Yazd, est encore l’habitat le plus illustre pour la panthère parmi les provinces de la région désertique centrale telles qu’Ispahan et Yazd.

Les informations sur la présence du plus gros chat iranien à l'ouest du pays sont très minimes.

