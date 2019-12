Concours de mathématiques d'Asie : une élève iranienne d'Hormozgan remporte l'or

Bandar Abbas (IRNA)-Atrissa Sadat Mousavian, lycéenne iranienne originaire de la province méridionale d’Hormozgan, a remporté la médaille d'or de la mathématique asiatique de SASMO ۲۰۱۹ ((Singapore and Asian Schools Math Olympiad, un concours de mathématiques destinées aux élèves et étudiants de Singapour et d'Asie).

« Atrissa Sadat Mousavian, étudie au lycée Farzanegan de la ville de Bandar Abbas et est membre actif du centre de recherche estudiantin de la région », a déclaré le directeur adjoint de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation », a déclaré, samedi 7 décembre, le directeur adjoint de l'enseignement secondaire du ministère de l'Éducation, Mohammad Qavidel. Le concours de mathématiques SASMO 2019 a réuni cette année plus de 40 000 élèves de 21 pays d'Asie. « SASMO est l'un des prestigieux concours de mathématiques dans la région asiatique, du primaire à la onzième année », a-t-il ajouté.