The Times of Israel : les politiques de Trump mèneront à l'effondrement d'Israël

Bien que Netanyahu et les extrémistes de droite aient accueilli avec étonnement l'approche politique de Trump, et que certains aient même envisagé Gaza comme un terrain propice à l'expansion des colonies de peuplement, Trump n'est pas digne de confiance. S'appuyer sur ses politiques conduira Israël au bord de l'effondrement, précise le journal israélien The Times of Israel.

Le journal poursuit : « Donald Trump, le président des États-Unis, dont la connaissance de Gaza et de ses habitants se limite à ce qu'il voit à la télévision, a proposé l'idée de transférer les habitants de Gaza vers d'autres pays, sans aucune préparation préalable ni coordination avec les experts des départements d'État et de la Défense des États-Unis. Cette idée a immédiatement fait la une des médias du monde entier. » Cependant, Netanyahu, qui vit à proximité de Gaza et connaît l'histoire, doit comprendre que l'idée de déplacer de force les habitants de Gaza est vouée à l'échec, tout comme l'ont été, par le passé, les présidents américains qui pensaient pouvoir imposer de force les valeurs occidentales aux populations locales d'Irak et d'Afghanistan.