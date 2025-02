Liban : le gouvernement doit faire face à l'agression de l'ennemi sioniste et à ses diktats, selon le Hezbollah

« Nous demandons au gouvernement de revenir sur sa décision d'interdire l'atterrissage des avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth et de prendre des mesures sérieuses pour empêcher l'agression de l'entité sioniste contre la souveraineté nationale et ses diktats », précise le Hezbollah dans son communiqué. Et de poursuivre : « Nous condamnons fermement l'attaque récente contre les forces de la FINUL (les forces de maintien de la paix de l'ONU déployées dans le sud du Liban) à l'aéroport Rafic Hariri et nous nous opposons catégoriquement à toute forme d'agression à leur encontre. »

Le Hezbollah a ajouté : « Nous demandons au gouvernement libanais de remplir ses responsabilités vis-à-vis des manifestants qui organisent un sit-in pacifique et nous demandons à l'armée de mener une enquête sur l'agression de samedi à l'encontre des manifestants et de prendre des mesures pour préserver le rôle de l'institution militaire dans la protection de la stabilité intérieure. »

Le communiqué a également précisé : « Le sit-in sur la route de l'aéroport était une action pacifique pour condamner les ingérences de l'entité sioniste dans les affaires internes du Liban, et l'action des militaires libanais ayant tiré des gaz lacrymogènes constitue une agression contre les citoyens. »

Le Hezbollah avait appelé samedi le peuple libanais à se rassembler sur la vieille route de l'aéroport de Beyrouth pour condamner les interventions du régime israélien, ses diktats et la violation de la souveraineté nationale.

Les manifestants ont protesté contre la décision du gouvernement d'empêcher l'atterrissage des avions iraniens à l'aéroport de Beyrouth.