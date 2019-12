Coopération Iran-Autriche : un bond qualificatif prévu après la levée des sanctions

S'adressant à IRNA jeudi, Stefan Schultz s’attarde sur les restrictions provoquées par les sanctions cruelles américaines contre l'Iran et son impact sur la coopération irano-autrichienne pour dire : « Étant donné que nous considérons le Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC) comme l'un des traités de non-prolifération nucléaire les plus importants, nous souhaitons vivement le maintenir ».

L'ambassadeur d'Autriche en Iran, notant que Vienne a été le lieu des pourparlers qui ont abouti à la conclusion du PGAC a ajouté : « Nous sommes très préoccupés par les sanctions, mais nous aimerions saisir l'occasion d’aujourd’hui pour former des partenariats avec les représentants de la société civile et les gestionnaires provinciales de l'Iran afin que nous puissions voir le développement automatique de ces partenariats une fois les sanctions levées ».

L'ambassadeur d'Autriche en Iran a souligné: « Nous espérons que les sanctions seront levées et nous ferons de notre mieux pour tenir les promesses faites dans l'intérêt des deux pays ».

« L'Autriche est un petit pays, mais nous ferons tout notre possible pour réduire les conséquences liées aux restrictions et sanctions et au non-respect des promesses tenues dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 (PGAC) », a déclaré le diplomate.

L'ambassadeur d'Autriche à Téhéran évoque sa proposition au maire de Sanandaj et indique : « L'ambassade d'Autriche est le coordinateur du Festival européen de projection de films en Iran. Si les autorités de Sanandaj sont intéressées, nous pouvons choisir cette ville comme l'un des centres du festival ».

L'ambassadeur d'Autriche Stefan Schults s'est rendu dans la province du Kurdistan à l’ouest de l’Iran pour examiner les potentiels d'investissement des provinces iraniennes et a rencontré à cette fin le gouverneur de la région et ses adjoints politiques, sécuritaire, social, et économique ainsi que le maire et des membres du Conseil islamique de la ville de Sanandaj (Chef-lieu).