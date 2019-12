L’Iran dévoile «Sorena IV», un nouveau robot humanoïde

Le robot iranien, développé dans le cadre d'un projet intitulé le grand plan national sur la technologie du robot humanoïde iranien de quatrième génération, peut marcher, parler et maintenir l'équilibre pendant la marche. Le développement du robot a pris quatre ans. Il mesure 170 cm de haut, pèse 70 kg et peut marcher à une vitesse de 0,7 km / h.

Sorena IV a été dévoilée ce samedi 14 décembre lors d'une cérémonie au département de génie mécanique de l'Université de Téhéran, en présence de la vice-présidente iranienne des sciences et de la technologie, Sorena Sattari et du maire de Téhéran Pirooz Hanachi.

Surena a également la capacité de détecter 100 commandes vocales en plus d'écouter, de parler et de convertir du texte en parole; la capacité visuelle et la capacité de reconnaître 100 objets différents sont d'autres caractéristiques de ce robot.

L'humanoïde iranien a fait des progrès constants au cours des dix dernières années. La première version du robot a été dévoilée en 2008. Elle ne disposait que de 8 degrés de liberté (DOF). Surena 2 a été dévoilé en 2010 et avait 22 DOF et pouvait marcher à un rythme de 0,03 mètres par seconde. La troisième génération du robot avait 31 DOF et une vitesse de marche presque 10 fois plus rapide, à 0,2 m / s.

La troisième version de Surena a été réalisée avec un fonds de 20 milliards de rials (environ 470 000 $ au taux officiel de 42 000 rials) grâce aux efforts de quatre ans d'une équipe de 70 experts.

