Les ministres des AE iranien et indien se rencontrent à Téhéran

Le ministre indien, qui est à Téhéran pour participer au comité économique mixte Iran-Inde, a discuté des affaires régionales récentes ainsi que des relations internationales et bilatérales avec Zarif.

La visite de Jaishankar intervient quelques jours après qu'un responsable du département américain a déclaré que Washington avait accordé à l'Inde une exemption de sanctions sur le projet Chabahar, qui devrait aider à transporter des marchandises indiennes vers l'Afghanistan enclavé.

En plus, La deuxième réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord trilatéral de Chabahar entre l'Iran, l'Inde et l'Afghanistan au niveau du secrétaire général adjoint / directeur général s'est tenue vendredi.

C’est en 2003 que l’Inde a proposé pour la première fois de développer le port de Chabahar, considéré comme une porte d’accès du pays aux marchés enclavés de l’Afghanistan et de l’Asie centrale, car les liens tendus de New Delhi avec le Pakistan ont bloqué le commerce par voie terrestre via le Pakistan.

L'Iran, l'Inde et l'Afghanistan ont signé un accord trilatéral sur le développement du port de Chabahar à Téhéran en mai 2016 pour établir une route de transit et de transport stratégique reliant les trois pays.

