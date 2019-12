Sport des sourds : les athlètes iraniens salués par une Fédération de 113 pays

S’exprimant mercredi, 25 décembre, à la Commission électorale des sourds et malentendants de la province de Zanjan, Mehran Tichegaran a ajouté : « Les capacités des athlètes sourds et malentendants sont très élevées et pas moins que celles d'autres athlètes qui sont en état normal de santé physique. »

« L'Iran est le champion du monde en Lutte et en futsal, Nous avons également des champions au niveau olympique en karaté, judo et taekwondo. Nous sommes champion d’Asie en football et troisième en volleyball toujours au niveau olympique », s’est-il encore félicité.

« La fédération iranienne des sourds est active dans 17 sports et compte environ 6 000 athlètes organisés », a-t-il encore déclaré.

C'est en Italie, à Valtellina-Valchiavenna, que s'ouvrent le 12 décembre 2019 les 19e Deaflympics d'hiver. Cette compétition, équivalent des Jeux paralympiques d'hiver réservés aux sportifs sourds et malentendants, s'est achevée le 21. Sous l'égide de l'ICSD (Comité international des sports pour les sourds), elle est organisée tous les deux ans, en alternance été/hiver, comme les Jeux paralympiques. Seuls les athlètes ayant un seuil d'audition de moins de 55 décibels et ne disposant pas de dispositif de correction auditif peuvent participer.

Les premiers « Jeux olympiques des sourds » ont eu lieu à Paris en 1924. Son drapeau est formé de quatre mains entrelacées sur un fond blanc, afin de représenter l'universalité de l'olympisme sourd.

