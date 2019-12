Le tourisme médical sera organisé entre l'Iran et le Pakistan (Vice-ministre)

Islamabad (IRNA)-Le vice-ministre iranien de la Santé, Baqer Larijani, soulignant l'utilisation des potentiels touristiques importants de l'Iran en matière de tourisme médical et élargissement des coopérations de Téhéran avec les pays de la région sur ce plan, a déclaré que des mesures étaient prises pour rétablir et réglementer le tourisme hospitalier entre l'Iran et le Pakistan.

S'adressant au correspondant de l'IRNA à Islamabad, Bagher Larijani a déclaré: « Heureusement, l'Iran a une bonne capacité à fournir des services. Il existe aujourd'hui un millier d'hôpitaux dans le pays, dont environ 80% sont affiliés à des universités de médecine. Il offre presque tous les domaines spécialisés et super spécialisés du pays. « Il y a des potentiels dans notre pays pour attirer les touristes de santé en Iran depuis les pays de la région pour utiliser les services, et heureusement le terrain en est propice. Mais nous avons également des lois internes en place, telles que les règles liées à la transplantation d'organe qui se limite bien sûr aux donneurs de la même nationalité et cela pour empêcher le trafic d'organe », a-t-il expliqué. Baqer Larijani, rappelant la visite du Dr Zafar Mirza, adjoint spécial du Premier ministre pakistanais pour les affaires de la Santé à Téhéran en octobre de cette année et sa rencontre avec le Dr Namaki en marge de la conférence régionale sur la Santé, a déclaré que les autorités pakistanaises se sont dites prêtes à une visite imminente, à Islamabad, du ministre iranien de la Santé et ont insisté pour ce déplacement. Le vice-ministre de la Santé a exprimé l'espoir que dans des domaines d'intérêt pakistanais, tels que le programme d'intégration et de formation infirmières, certaines des forces spécialisées des universités iraniennes seraient connectées à des centres spécifiques au Pakistan pour faciliter la coopération.