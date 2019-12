La conversion d'un ressortissant français à l'islam à Karaj

KARAJ (IRNA)- Un Algérien français s'est converti à

Avant de se prononcer la profession de foi et de se convertir à l’islam chiite, ce jeune français qui s’est présenté, jeudi 26 décembre 2019, au bureau de l’ayatollah Hosseini Hamedani, entend les suggestions et les explications de son éminent hôte sur le noble islam.

A la fin de la cérémonie, un Coran en anglais,a été offerts à ce nouveau musulman, qui s’appelle Maureen Blasen, par le bureau de l’ayatollah Hamedani.

Après avoir connu les Iraniens vivant en France, Moreen Blasen s'est familiarisé avec l'islam et a été influencé par les enseignements chiites. Durant son voyage il a été encore plus séduit par les enseignements de l’Islam et fini par intégrer l’islam chiite.

Plus tôt un jeune italien s'était converti à l'islam dans le bureau du représentant du Guide suprême dans la province d'Alborz et l'mam de la prière collective du vendredi dans la ville de Karaj, près de Téhéran.

Ce jeune italien qui s’appelait Alessandro Fersino se sentant enfin prêt à intégrer l’Islam a franchi le pas en prononçant la formule Chahada , processus indispensable pour être considéré comme musulman à part entière.



Pour devenir musulman, il suffit donc de déclarer sa foi en l’islam. C’est tout ! Cette déclaration de foi s’appelle la Chahadah. Une formule à prononcer.

Voici la phrase à prononcer comme il l’a fait auprès de l’Ayatollah Hosseini Hamedani, représentant du bureau du Leader, l’Ayatollah Khamenei : « «Je témoign