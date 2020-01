La résistance de la nation iranienne irrite les USA (Leader)

Le Leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, affirme que les dirigeants américains veulent que l'Iran abandonne son «nouveau message pour le monde» quand ils disent que la République islamique devrait se comporter comme une nation « normale ».

L’Ayatollah Khamenei qui s’exprimait ce lundi devant des responsables du Hajj à Téhéran, a précisé que l’indépendance, la résistance et le refus de la nation iranienne de se soumettre à l’intimidation irritaient les États-Unis.

La résistance de la République islamique d'Iran face à l'Amérique et le refus de la nation iranienne de subir l'intimidation est un fait fascinant pour le monde et cette fascination devrait être utilisée pour diffuser la vérité sur l'islam et la nation iranienne, a encore déclaré le Leader.

L'Ayatollah Khamenei a indiqué que le modèle de «démocratie religieuse» pratiqué en Iran est inconnu du monde, ajoutant que le Hajj est une occasion de le promouvoir et d'expliquer les raisons de l'inimitié américaine envers l’Iran, au moment où «des millions d'instruments de propagande opèrent contre le République islamique en faveur des intérêts partiels et partiaux de l’Arrogance mondiale».

La raison pour laquelle les Américains sont en colère contre la nation iranienne est l'image de la résistance que rejette un Ordre indépendant, à savoir la République islamique d’Iran, qui a su se dresser contre un tyran », a poursuivi le leader

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont atteint de nouveaux sommets à la suite de l'assassinat du haut commandant militaire iranien le général Qassem Soleimani en Irak et les frappes de représailles de l'Iran contre deux bases américaines.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a publié une vidéo après l'attaque, dans laquelle il a déclaré que Washington voulait que «l'Iran se comporte simplement comme une nation normale ».

L'Ayatollah Khamenei a déclaré que le but des Américains en disant que l'Iran devrait se comporter comme une nation normale est que la République islamique laisse tomber son nouveau message pour le monde, qui combine la vox populi avec la pensée islamique et les principes religieux.

Présenter les fondements politiques du système de la République islamique et expliquer son nouveau message au monde est une autre tâche importante et nécessaire du Hajj, a ajouté le Leader.

Il a décrit le Hajj comme un mouvement politique, idéologique et social, affirmant que de nombreux pays ignorent sa signification et sa fonction.

L'ayatollah Khamenei a rappelé les efforts immenses déployés par les puissances mondiales pour empêcher la formation d'une société islamique unie.

