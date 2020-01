Sport antique de Pahlavani: Je me sens à l'aise en Iran (Lutteur sud-coréen)

« La manière d'organiser les compétitions et les installations est au niveau d'un grand tournoi mondial, et je dois féliciter les responsables iraniens pour cela », a déclaré Ming Sou lundi lors de la cérémonie d'ouverture du tournoi.

S’attardant sur la cérémonie d'ouverture de ces compétitions le lutteur sud-coréen a déclaré : « Cet événement orné par la culture indigène a des beautés spéciales et expose des symboles de la culture iranienne. L'une des raisons pour lesquelles je suis venu participer à ces compétitions qui mettent en valeur le sport antique iranien est ces beautés-là. J'espère que ce domaine sportif s’étendra dans ce domaine».

« Je suis d'abord venu depuis la Corée du Sud à Téhéran, puis j’ai gagné la ville de Bojnourd où se déroule les compétitions dans le nord-est de l’Iran. Je n'ai vu aucun problème de sécurité ou danger sur mon trajet. L'Iran est un pays où l'on peut se sentir détendu, et je le sens bien », a-t-il encore déclaré.

Varzech-e Bastani ou Pahlavani est un sport national iranien qui consiste en une série de techniques de culturisme et de gymnastique ainsi que de lutte accompagnées par le rythme du Tombak. De plus, ce sport accorde une grande importance à l'esprit chevaleresque, à la courtoisie et à la bravoure. Les pratiquants de ce sport sont appelés des Pahlavan (littéralement « athlètes »). Le Varzesh-e Pahlavani a été conçu à l'origine comme une sorte d'art martial en Perse antique et a joué un grand rôle dans la résistance des Iraniens contre les envahisseurs au cours de l'histoire.

Les athlètes iraniens ont remporté, lundi 20 janvier, le 3e tournoi international du Varzesh-e Pahlavani (mélange de diverses pratiques corporelles : lutte, musculation, …) tenu à Bojnurd, dans le nord-est de l'Iran, avec la participation d'athlètes d'Afghanistan, d'Irak, d'Indonésie, de Corée du Sud et d'Ouganda. Symbole de fierté pour le peuple iranien, le Varzesh-e Pahlavani a été inscrit en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Un athlète africain participant au 3e tournoi international du Sport Antique de l'Iran

