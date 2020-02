Iran : début des fêtes du 41ème anniversaire de la Révolution islamique

À l'occasion du 1er février et le début des fêtes de la Révolution islamique, les cloches des églises, les sifflets des trains et des navires ont annoncé le moment historique de l'arrivée triomphale de l'Imam Khomeiny en 1979.

Le 1er février, en déposant des gerbes de fleurs dans le mausolée de l'Imam Khomeiny, toutes les couches de la société iranienne, ont rénové leur alliance avec les idéaux du fondateur de la République islamique. Dans le cadre des cérémonies de cette journée à Téhéran, un défilé de motards a suivi le trajet historique de l'Imam Khomeiny depuis l'aéroport de MehrAbad jusqu'au cimetière des martyrs.

Plus de 450 journalistes, caméramans et photographes ont couvert le déroulement des cérémonies du 1er février à Téhéran.

Durant les fêtes de la Révolution islamique, des milliers de projets économiques seront inaugurés dans les quatre coins du pays. Des événements culturels et des tournois sportifs, des expositions de l'artisanat et du tourisme et des rencontres pour rendre hommage aux familles des martyrs de la Révolution islamique constituent de différents volets des cérémonies de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran.

Le 1er février 1979, l'Imam Khomeiny retrouve la patrie après 15 ans d'exil. Le 11 février 1979, la Révolution islamique du peuple iranien a mis fin à la monarchie despotique en Iran.