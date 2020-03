« L’Iran est dans mon cœur à jamais », c’est ainsi que remercie Queiroz ses amis pour son anniversaire

« Je remercie tous mes amis, en particulier ceux qui sont en Colombie, ainsi que les Iraniens et les Portugais qui m'ont envoyé des messages cordiales et significatifs. Un merci spécial à ma famille du football », a-t-il déclaré.

« Je remercie tous mes amis, en particulier ceux qui sont en Colombie, ainsi que les Iraniens et les Portugais qui m'ont envoyé des messages cordiales et significatifs. Un merci spécial à ma famille du football », a-t-il déclaré touchée par toutes ces attentions et cette énergie encourageantes, reçues à l’occasion de son 66ème anniversaire.

Lex-'entraîneuren chef portugais a commencé à travailler avec l'équipe iranienne en 2011.



Sous sa direction, l’équipe nationale iranienne est entrée pour la deuxième fois consécutive dans la Coupe du monde en 2014 et 2018.



L’équipe iranienne a réalisé avec lui une brillante performance lors de la Coupe du monde 2018 derrière les géants de foot mondial, tels que l’Espagne et le Portugal.