Un robot infirmier dévoilé à Yazd

Ce robot-aide soignant qui soutient les équipes d’infirmiers est capable de fournir divers services de soin tels la distribution de médicament, la désinfection ou encore fournir des informations aux patients.

Ce robot est capable de transmettre des médicaments au lit du patient. Il sait gérer la programmation de la distribution des médicaments à heures fixes en les déposant aux infirmières. Il sait également informer le patient sur les recommandations et les conseils des médecins en ce qui concerne ses médicaments via un moniteur et une caméra connectés au réseau de contrôle.

Ce sera également le meilleur outil pour les environnements isolés afin de fournir aux patients un environnement de traitement plus approprié.

Il est conçu pour réaliser des tâches fastidieuses et répétitives, et décharger les équipes humaines, qui peuvent ainsi se consacrer davantage aux patients.

Le secteur de la santé suscite de longue date l'intérêt des professionnels de la robotique. Ce type de robot devrait désormais faire son entrée au sein des hôpitaux iraniens, sans pour autant vouloir remplacer le travail des professionnels de santé.

Le directeur des relations publiques de l'Université des sciences médicales Chahid Sadouqi de Yazd a annoncé l'augmentation du nombre de patients atteints du virus Covid-19 dans la province. Ils sont désormais 81 personnes, selon un dernier bilan enregistré le samedi 7 mars 2020.