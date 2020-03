L’Iran récolte cette année 112.000 tonnes de miel

Selon le rapport du samedi 7 mars du ministère iranien du Jihad agricole, Farhad Moshir Ghafari a ajouté que l'industrie apicole du pays, en tant que l'un des secteurs agricoles les plus importants, a un impact significatif sur l'augmentation quantitative et qualitative des produits issus de l’agriculture, de l'horticulture et des parcours.

Il a ajouté que la Valeur Ajoutée de cette industrie est particulièrement élevée et que cette industrie est une importante source de devises.