Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, mettant en garde sur une propagation potentielle de la maladie de Covid-19 en détention des prisonniers iraniens aux Etats-Unis et les conséquences d’une épidémie à huis clos, a déclaré : « La situation négligente aux Etats-Unis alimente nos inquiétudes quant au sort et l’état sanitaire des prisonniers iraniens croupissant dans les geôles américaines. Nous sommes préoccupés par l'état de santé de certains prisonniers iraniens pris en otage par les Etats-Unis et espérons que le gouvernement américain assurera leur santé ».

S’exprimant à l’occasion de son point de presse hebdomadaire via la vidéoconférence, le mercredi 11 mars, le diplomate iranien, Abbas Moussavi, a appelé le gouvernement américain à libérer ces prisonniers et otages iraniens qui sont là « sans raison juridiquement valable ». « J'espère que les autorités américaines prennent la situation au sérieux en ce qui concerne la santé des détenus iraniens », a insisté Abbas Moussavi.