Zarif annonce une liste sur les besoins médicaux les plus urgents de l’Iran

Dans un tweet envoyé via l’oiseau Twittr ayant pour titre « Urgent » le très haut diplomate iranien a écrit : « Le personnel médical iranien lutte courageusement en première ligne contre le Coronavirus. Leurs efforts ont été ralentis en raison d’une vaste pénurie de médicament et d’équipements médiaux provoquée par les restrictions imposées à notre peuple (via les sanctions). Voici ci-joint nos besoins les plus urgents :

La liste publiée par Mohammad Javad Zarif sur les besoins médicaux les plus urgents de l’Iran

Mettant en garde contre une discrimination qui pourrait empirer dans cette période d’incertitude J.Zarif a écrit : « Les virus ne discriminent pas. L’humanité non plus ne doit pas discriminer (dans son aide)».