Message du Guide suprême de la RII à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ

"Si Jésus (béni soit-il) était parmi nous aujourd'hui, il n'aurait pas hésité un seul instant à combattre les dirigeants de l'oppression et de l'Arrogance mondiale. Il n'aurait pas non plus toléré la faim et le déplacement de milliards de personnes poussées par les puissances hégémoniques vers la guerre, la corruption et la violence", a-t-il réaffirmé dans son message.