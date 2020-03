Nowrouz 1399 : Le Leader nomme cette année comme «l’année du saut de production»

Le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, dans un message télévisé émis ce vendredi 20 mars à l'occasion de l’arrivée du Nouvel An iranien (1399 de l’hégire solaire), faisant référence au premier jour de l'année qui coïncide avec le jour anniversaire du martyre de l’Imam Moussa Bin Jaafar (P) a présenté ses salutations à l’adresse de ce saint Imam tout en présentant ses félicitations et ses meilleurs vœux à l’adresse de la nation, à l’occasion de l’anniversaire de l’avènement de la prophétie et de la fête rafraichissante de Nowrouz, avant d’avoir une pensée pour les grandes famille des martyrs et des anciens combattants invalides de la Guerre imposée ainsi que les lutteurs au service de la Santé du peuple sans oublier tous les serviteurs assidus.

Tout en souhaitant que, par la grâce et la faveur d'Allah le Tout puissant, le peuple d'Iran aura une bonne et heureuse année pleine de bénédictions divines, l’honorable Ayatollah Khamenei a émis l’espoir de voir le peuple iranien être prospère couronné de succès dans tous les domaines et à cet effet il a nommé le Nouvel An iranien comme l’année du « Saut de la production », qui devra donner suite à un nouvel élan qu’a déjà connu la nation iranienne, l'année dernière, en faveur de la « Prospérité de la production nationale ».

