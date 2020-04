Le rapport de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien (Majlis), lu mercredi 8 avril en séance publique au Parlement, rappelle que l'accord nucléaire de 2015 sur le nucléaire iranien ( JCPOA)est signé par l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne et approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, puis a été approuvé par Majlis.

A suivre

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**