Iran: un bilan record dans la production des métaux

"Quant aux produits en cuivre, l'Iran a enregistré la plus forte augmentation de production malgré le contexte de l'intensification des sanctions anti-iraniennes", a ajouté Dr. Reza Rahmani.

Le ministre iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce a précisé: "Outre ce bilan record de la production, l'exportation du cuivre aussi a été doublée au cours de la dernière années solaire."

Dr. Rahmani a affirmé : "Une usine de la production d'acide sulfurique a été inaugurée dans le complexe du cuivre de Kerman avec un investissement de 15,000 milliards de rials iraniens."

À noter que l'usage de l'acide sulfurique dans la production du cuivre diminue les impacts négatifs de cette industrie sur l'environnement.

"La découverte des réserves minières aussi a été doublée au cours de l'année 1398. Et nous avons maintenant 3 grands projets industriels dans ce secteur qui seront inaugurés en 1399 (mars 2020 – mars 2021).", a affirmé le ministre iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce.

Rahmani a ajouté: "En 1398, pour la première fois, le projet pilote des terres rares a été inauguré dans le pays, grâce auquel l'Iran figure parmi les 5 ou 6 pays du monde dans ce domaine."

En parlant de la fabrication nationale des équipements miniers, le ministre iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce a déclaré: "En 1398, l'Iran a fabriqué des équipements miniers d'une valeur de plus de 3 milliards et 400 millions de dollars."