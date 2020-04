Iran: plus de 2.9 millions de tonnes de riz produits l'année dernière

Selon un responsable du ministère de l’Agriculture pour les céréales et les produits de base, cette production élevée a été atteinte grâce à la bonne récolte après les pluies abondantes de mars et avril 2020, en particulier dans les provinces de Golestân (nord) et de Khuzestân (sud).

La superficie moyenne des cultures de riz pendant les trois dernières années iraniennes était d'environ 605 mille hectares, dont 70% étaient concentrés dans les provinces de Guilan et Mazandaran (environ 427 mille hectares), a ajouté Faramak Aziz Karimi.

L'année dernière, la superficie des cultures de riz a augmenté de 38%, pour atteindre 834 000 hectares. Ainsi, compte tenu d'un coefficient d'extraction de 65%, la production de riz a atteint 2,9 millions de tonnes, juste les besoins du pays, compte tenu d'une consommation par habitant de 35 kg comme annoncé par le Centre des statistiques iranien, a-t-il conclu.

