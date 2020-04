L'Iran exporte 5.8 milliards de dollars dans les filières agroalimentaires

Shahrokh Shajari a précisé: "Les produits agroalimentaires exportés par l'Iran en 1398 étaient d'un poids de 7 millions et 104,000 tonnes et d'une valeur de 5 milliards et 821 millions de dollars."

Selon le vice-ministre iranien de l'Agriculture, les cinq principales exportations de l'Iran dans ce secteur étaient; pistaches (724 millions de dollars), pommes (362 millions de dollars), tomates (259 millions de dollars), pistaches décortiquées (241 millions de dollars) et pastèques (176 millions de dollars).

En 1398, l'exportation iranienne dans le domaine des produits agricoles était d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars. En ce qui concerne les produits du verger aussi, l'exportation iranienne s'élève à 2.7 milliards de dollars en 1398. Les producteurs iraniens dans le domaine de l'élevage du bétail et de la volaille ont pu exporter 719 millions de dollars en 1398. Le secteur de l'aquaculture aussi, durant l'année dernière, a apporté 249 millions de dollars pour l'Iran.