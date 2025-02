La honte des crimes ne disparaîtra jamais du visage du régime sioniste et de ses soutiens (Pezeshkian)

Selon un rapport de mercredi soir 19 février d'IRNA , cité par le site officiel du président, Massoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec Ziyad al-Nakhala, le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien, a félicité la victoire de la Résistance et du peuple palestinien contre l'ennemi d’Occupation sioniste et a également présenté ses condoléances pour le martyr de nombreux civils, commandants et combattants de la Résistance palestinienne. Il a souligné que l'effondrement de la puissance des grands soutiens face au sang des innocents était le fruit de 15 mois de Résistance du peuple opprimé palestinien.

M.Pezeshkian a évoqué les efforts des ennemis pour semer la discorde entre les nations musulmanes et les peuples des pays islamiques. Il a ajouté : « Je suis profondément convaincu que nous devons unir nos forces et laisser de côté nos différences, car le régime sioniste et ses soutiens exploitent précisément nos divisions et les utilisent contre nous. »

Le président Pezeshkian a réaffirmé que la République islamique d'Iran restera toujours aux côtés du peuple palestinien et de la résistance islamique, en déclarant : « Les pays islamiques doivent se soutenir mutuellement et aider le peuple palestinien et Gaza à reconstruire cette région dignement. Je suis convaincu que si nous sommes unis et cohérents, avec la volonté divine, nous surmonterons tous les problèmes. »

Le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien, Ziyad al-Nakhala, a pour sa part déclaré lors de cette rencontre que le peuple héroïque de Palestine avait créé une gloire avec sa résistance qui brillera à jamais au sein de la nation islamique. Il a ajouté : « Le Mouvement du Jihad islamique, depuis le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, s'est tenu aux côtés de ses frères du Hamas et d'autres groupes de Résistance. Nous remercions également la République islamique d'Iran pour son soutien inestimable et saluons le courage de nos frères du Hezbollah libanais. »

Ziyad al-Nakhala a conclu en soulignant que l'ennemi sioniste cherche désormais à obtenir ce qu'il n'a pas pu réaliser sur le terrain militaire sur le plan politique, et que ses soutiens sont en train de préparer le terrain pour sa réussite dans ce domaine, « ce qui nécessite une vigilance accrue de notre part », a-t-il ponctué.